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JPNN.com - Nasional - Hukum

Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Begini Reaksi Istana

Kamis, 04 Juni 2026 – 12:00 WIB
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Begini Reaksi Istana - JPNN.COM
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim (tengah) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Setelah memeriksa Silmy selama lebih dari 10 jam, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/app/tom

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo mengaku prihatin lantaran adanya dua pejabat pemerintahan yang ditahan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung.

Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Begini Reaksi IstanaWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim ketika mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026). ANTARA/Rio Feisal

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“Sesungguhnya, ya, hari ini kita sangat-sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan,” ucap Pras dalam pesan singkatnya, pada Kamis (4/6).

Walau begitu, pemerintah khususnya pihak Istana menghormati seluruh proses yang saat ini dilakukan aparat hukum.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK,” kata dia.

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Dia pun kembali mengingatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agak para pejabat tidak coba-coba terlibat dalam kasus korupsi.

“Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh penyidik KPK. Simak pernyataannya.

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TAGS   Silmy Karim  ditahan KPK  wamen imipas  KPK  korupsi  Prasetyo Hadi  Prabowo Subianto  BGN  Dadan Hindayana 
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