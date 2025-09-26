Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Wamen Isyana Dikabarkan Jafi Wakil Ketua Umum PSI

Jumat, 26 September 2025 – 17:53 WIB
Wamen Isyana Dikabarkan Jafi Wakil Ketua Umum PSI - JPNN.COM
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Foto: dokumentasi Kemendukbangga

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelantikan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka dikabarkan akan mendapatkan menduduki posisi wakil ketua umum.

Sebelumnya, wakil menteri kependudukan dan pembangunan keluarga itu merupakan bagian dari Dewan Pembina.

Terkait kabar tersebut, Politikus PSI Agus Herlambang tidak mau buka suara. Dia meminta masyarakat untuk bersabar.

Baca Juga:

"Pelantikannya kan sebentar lagi. Makanya kita tunggu pengumumannya dari Mas Kaesang langsung," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (26/9).

Selain itu, PSI dikabarkan mendapatkan dukungan baru dari tokoh nasional yang akan bergabung.

Kabarnya Ahmad Ali Cs akan memperkuat jajaran partai berlambang gajah tersebut.

Baca Juga:

Soal kabar bergabungnya Ahmad Ali Cs, politikus PSI, Andy Budiman meminta menunggu saat pelantikan pengurus DPP PSI.

"Tunggu saja. Nanti saat pelantikan kita lihat," katanya saat dihubungi wartawan. (dil/jpnn)

Isyana Bagoes Oka dikabarkan akan mendapatkan menduduki posisi wakil ketua umum di PSI

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Isyana Bagoes Oka  Partai Solidaritas Indonesia  pengurus psi 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp