JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamen Ossy Tegaskan Komitmen Presiden Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:17 WIB
Wamen ATR Ossy Dermawan menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian kepastian hukum atas tanah. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian kepastian hukum atas tanah menjelang peringatan HUT RI.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” kata Ossy dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (13/8).

Berdasarkan data hingga Juli 2025, pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang tanah dari target nasional sebesar 126 juta bidang. 

“Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi antardaerah,” tegas Ossy.

Dia juga mengungkapkan Kementerian ATR/BPN juga terus menggencarkan program sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia dan hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertifikasi.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif,” jelas Ossy.

Ossy menyebutkan komitmen ini sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah di sektor lain.

“Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintah. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa,” pungkas Ossy.(mcr8/jpnn)

Menjelang HUT ke-80 RI, Wamen ATR Ossy Dermawan menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra

