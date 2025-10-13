Wamen Stella: Pendidikan Tinggi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie menyampaikan pendidikan tinggi merupakan kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karenanya, kolaborasi lintas negara dan institusi menjadi amat penting.

Pendidikan tinggi tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menciptakan pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi tantangan ekonomi dan sosial bangsa.

"Seperti kolaborasi antara Indonesia dan Belanda saat ini," ujarnya saat penutupan Week of Indonesia–Netherlands Education and Research (WINNER) 2025, baru-baru ini.

WINNER 2025 dilakukan untuk mendorong kemajuan riset, pendidikan, dan inovasi. Hal ini juga menjadi momentum refleksi atas berbagai capaian kerja sama riset dan pendidikan antara kedua negara.

"Kolaborasi internasional merupakan fondasi untuk membangun ekosistem riset berkelanjutan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Ada empat pilar utama yang menjadi arah pembangunan pendidikan tinggi dan riset Indonesia, yaitu Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan tinggi yang adaptif dan inklusif, Riset berkelas dunia yang berorientasi pada solusi global dan berdaya saing internasional.

Kemudian, Hilirisasi dan kerja sama riset, agar hasil penelitian dapat diterapkan dalam bentuk produk, kebijakan, atau inovasi sosial; terakhir terkait Kebijakan teknologi yang adaptif, untuk menjawab tantangan ekonomi digital dan transisi hijau.

"Pertumbuhan ekonomi di masa depan bergantung pada bagaimana kita menerjemahkan hasil riset menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.