JPNN.com - Ekonomi - Industri

Wamen Todotua Dukung Inovasi dan Investasi Industri Keuangan Digital

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:24 WIB
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mendukung pertumbuhan industri keuangan digital di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi panelis pada ajang internasional CFX Crypto Conference (CCC) 2025, di Nuanu Creative City, Bali, Kamis (21/8).

Wamen Todotua mengatakan, pemerintah terus menyiapkan infrastruktur digital sekaligus melakukan perbaikan regulasi agar investasi di sektor keuangan digital makin menarik.

Dia menekankan bahwa investasi yang masuk, termasuk di bidang kripto, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.

Menurut Wamen Todotua, dengan pengelolaan yang baik, ekosistem ekonomi bisa berjalan sehat serta mendorong kontribusi nyata bagi negara.

“Kami ingin agar investasi dan inovasi yang masuk tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga tertib dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Todotua.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar yang turut hadir menyampaikan, regulator mendukung pengembangan aset kripto secara hati-hati.

Menurut Mahendra, pengawasan yang ketat diperlukan agar risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan tetap terkendali.

