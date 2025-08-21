Wamenaker Immanuel Kena OTT KPK, Istana Merespons Begini, Singgung Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah ingatkan berkali-kali kepada para menteri dan jajarannya terkait korupsi.

Hal itu untuk menanggap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras,” ucap Pras di Istana Negara, pada Kamis (21/8).

Baca Juga: Prabowo Prihatin Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

“Untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga berkali-kali telah menyampaikan kepada anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.

“Selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata dia.

Dengan tertangkapnya Immanuel, Pras berharap menjadi pengingat kepada para Anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran untuk bekerja secara bersih.

“Ini kan sekali lagi membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium empat, stadium lanjut gitu. Dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara,” tutur Politikus Gerindra.