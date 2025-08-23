Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Sertifikasi K3 Gratis

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:10 WIB
Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Sertifikasi K3 Gratis - JPNN.COM
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan seluruh layanan pengurusan surat keterangan layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dipungut biaya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengatakan langkah itu dilakukan sebagai bentuk transparansi pelayanan publik.

“Semua pelayanan di Disnakertrans, termasuk surat keterangan layak K3, gratis. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” ujar Ahmad Aziz, Sabtu (23/8).

Baca Juga:

Sejak 2020 seluruh proses pengajuan telah berbasis aplikasi SIKATIGA. Hal itu memudahkan perusahaan maupun jasa K3 karena tidak perlu lagi mengurus dokumen fisik yang sebelumnya bisa menumpuk.

“Sekarang semua online. Setiap bulan rata-rata 1.500 sampai 2.000 surat layak K3 kami setujui. Satu perusahaan bisa mengajukan banyak, sesuai jumlah alat yang dimiliki,” ujarnya.

Selain itu, Disnakertrans Jateng juga telah menandatangani pakta integritas bersama perusahaan jasa K3 dan pengawas ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Pakta integritas tersebut berisi komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

“Kami tekankan, tidak boleh ada pemberian uang atau barang dalam proses pelayanan. Integritas itu harus dijaga,” kata Aziz.

Pemprov Jateng menyatakan pengurusan surat keterangan layak K3 di Jateng gratis. Begini penjelasan selengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   noel  Wamenaker Noel  Immanuel Ebenezer  sertifikasi K3  gratis  Pemprov Jateng  KPK  pemerasan 
BERITA NOEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp