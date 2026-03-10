Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Wamendagri Akhmad Wiyagus Dorong Pemda Mempercepat Penanggulangan TBC

Selasa, 10 Maret 2026 – 22:29 WIB
Wamendagri Akhmad Wiyagus Dorong Pemda Mempercepat Penanggulangan TBC - JPNN.COM
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat hadir dalam Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan angka kasus yang masih tinggi.

Langkah ini ditempuh melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut Wamendagri Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

Baca Juga:

"Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wamendagri Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3).

Dia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat.

Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Baca Juga:

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” pesannya.

Selain itu, Wamendagri Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyoroti angka kasus TBC yang masih tinggi, terutama sejumlah wilayah di Jawa Barat, begini pesannya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TBC  tuberkulosis  Akhmad Wiyagus  Wamendagri Wiyagus  Kemendagri  Pemda 
BERITA TBC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp