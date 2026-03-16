Wamendagri Akhmad Wiyagus Tegaskan Musrenbang Kunci Perencanaan Pembangunan Daerah

Senin, 16 Maret 2026 – 16:16 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Pendopo Garut, Jawa Barat, Senin (16/3). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, GARUT - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Pendopo Garut, Jawa Barat, Senin (16/3).

Menurut Wiyagus, Musrenbang menjadi forum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan agar perencanaan yang dihasilkan lebih terarah dan efektif.

“Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Musrenbang ini penting, sangat penting dan sangat strategis," tegas Wamendagri Wiyagus.

Sebab, Wamendagri Wiyagus menjelaskan dalam forum ini semua pemangku kepentingan ini akan melakukan penajaman, kemudian penyelarasan dan juga klarifikasi program.

"Kemudian juga kegiatan-kegiatan, sub-kegiatan yang diusulkan, kemudian disepakati oleh berbagai macam kepentingan sehingga pada tahun 2027 ini perencanaan pembangunan ini benar-benar jelas,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Wamendagri mengingatkan perencanaan yang baik dapat menentukan hingga sekitar 80 persen capaian tujuan pembangunan.

Ini Penegasan Wamendagri Akhmad Wiyagus saat menghadiri menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027

