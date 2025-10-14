Wamendagri Bima Arya Tinjau MPP Kota Kupang, Puji Keramahan Petugas dan Layanan BESTI

jpnn.com, KUPANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/10).

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Bima mengapresiasi berbagai inovasi layanan publik yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, karena dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang ramah, inklusif dan membahagiakan masyarakat.

Wamendagri Bima menilai MPP Kota Kupang memiliki suasana pelayanan yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat.

Eks Wali Kota Bogor itu menekankan keramahan petugas menjadi unsur penting dalam memberikan pelayanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan warga.

“Yang saya rasakan di sini adalah keramahtamahan dari staf yang ada di sini. Ya mungkin karena Pak Walinya juga orangnya ramah, friendly, jadi semuanya rasanya tertular,” ujar Bima kepada awak media.

Menurut Wamendagri Bima, esensi utama dari MPP adalah menghadirkan pelayanan publik yang tidak sekadar memudahkan urusan administrasi, tetapi juga menciptakan pengalaman positif dan membahagiakan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Bima juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah inovasi layanan publik yang dikembangkan Pemkot Kupang.

Dia menilai terobosan-terobosan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan warga dari berbagai lapisan masyarakat.