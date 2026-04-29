Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamendagri Bima Dorong Aglomerasi Berbasis Sektoral untuk Selesaikan Masalah Perkotaan

Rabu, 29 April 2026 – 19:36 WIB
Wamendagri Bima Dorong Aglomerasi Berbasis Sektoral untuk Selesaikan Masalah Perkotaan - JPNN.COM
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menyampaikan paparan dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, TANGERANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kawasan perkotaan.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4).

Menurut Wamendagri, konsep aglomerasi bukan hal baru.

Namun, implementasinya kerap terhambat karena terlalu berfokus pada aspek kelembagaan, sehingga persoalan lintas wilayah seperti banjir, kemacetan, dan sampah tidak tertangani secara optimal.

"Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri," kata Wamendagri Bima.

Dia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat mandat untuk memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan berjalan efektif.

Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan.

Konsep aglomerasi bukan hal baru, tetapi implementasinya kerap terhambat sehingga persoalan lintas wilayah tidak tertangani secara optimal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aglomerasi  Wamendagri Bima Arya  Kemendagri  perkotaan  sektoral 
BERITA AGLOMERASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp