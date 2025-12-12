Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Daerah Dongkrak Daya Saing Nasional

Jumat, 12 Desember 2025 – 05:41 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat menyampaikan sambutan pada acara penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12/2025). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan ekosistem inovasi daerah perlu diperkuat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, upaya ini penting untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pasalnya, berdasarkan laporan IMD World Competitiveness Center tahun 2025, daya saing Indonesia menurun dari peringkat 27 pada tahun 2024 menjadi ke-40 dari 69 negara global.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada acara penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12/2025).

“Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” kata Wamendagri Wiyagus.

Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan dukungan bagi inovator lokal maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi perlu diperluas melalui insentif, inkubasi, dan pembiayaan inovatif untuk mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, replikasi praktik inovatif antar-daerah perlu difasilitasi agar dampak inovasi lebih sistemik dan merata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dia menjelaskan regulasi saat ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

Wamendagri Wiyagus meminta pemda memperkuat inovasi daerah menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendongkrak daya saing nasional

TAGS   inovasi daerah  Wamendagri Wiyagus  Kemendagri  Daya Saing  UMKM  Pemda  ekonomi daerah 
