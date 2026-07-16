Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamendagri Ribka Dampingi Wamen PU Meninjau Infrastruktur Strategis di Papua Selatan

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:58 WIB
Wamendagri Ribka Dampingi Wamen PU Meninjau Infrastruktur Strategis di Papua Selatan - JPNN.COM
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/7). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, MERAUKE - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/7).

Kunjungan tersebut untuk memastikan percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan, infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, hingga pengamanan kawasan pesisir berjalan sesuai target guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB).

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pembangunan akses Jalan DOB–Jembatan Netto yang menjadi jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Selatan.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah melampaui target sehingga diproyeksikan selesai lebih cepat dari jadwal.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wamendagri Ribka mengingatkan agar percepatan pembangunan tetap diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik.

“Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan,” kata Ribka.

Baca Juga:

Selanjutnya, Wamendagri Ribka bersama Diana menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menegaskan pemerintah pusat terus mengawal usulan KPP di empat DOB Papua agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Wamendagri Ribka mendampingi Wamen PU meninjau infrastruktur strategis di Papua, mulai dari pembangunan Jalan DOB-Jembatan Netto hingga Kantor MRP

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papua Selatan  infrastruktur  Wamendagri Ribka  Kemendagri  wamen PU  Diana Kusumastuti 
BERITA PAPUA SELATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp