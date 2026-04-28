Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Wamendagri Wiyagus Dorong Keselarasan Program untuk Penanganan Kesehatan di Tanah Papua

Selasa, 28 April 2026 – 13:02 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus (enam dari kiri) saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Kusta di Tanah Papua di Hotel Suni Abepura, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (28/4). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan kesehatan di Tanah Papua, khususnya AIDS, tuberkulosis, malaria (ATM), dan kusta.

Upaya penanganan tersebut membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

“Kita tahu bahwa masalah kesehatan ini urusan pemerintah yang wajib dan terikat secara langsung dengan pelayanan dasar,” kata Wamendagri Wiyagus pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Kusta di Tanah Papua di Hotel Suni Abepura, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (28/4).

Wamendagri Wiyagus menekankan pemerintah daerah (Pemda) harus menempatkan urusan kesehatan sebagai prioritas program.

Terlebih, penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu perhatian pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita.

Wamendagri Wiyagus mengatakan pemerintah pusat serius memperhatikan kesehatan masyarakat Papua.

Selain dukungan anggaran, pemerintah juga membentuk tim khusus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani ATM dan kusta yang menjadi persoalan kesehatan di Tanah Papua.

TAGS   Tanah Papua  Wamendagri Wiyagus  Kemendagri  kesehatan  Papua  AIDS  Tuberkolosis  Malaria  kusta 
BERITA TANAH PAPUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp