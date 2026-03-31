Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Nasional - Humaniora

Wamendagri Wiyagus Harap IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan yang Berkompeten

Selasa, 31 Maret 2026 – 18:37 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JATINANGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang berkompeten.

Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Harapan tersebut disampaikan Wamendagri Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/6).

Baca Juga:

Dia menegaskan lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah.

“Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” tegas Wiyagus.

Baca Juga:

Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi.

Ini harapan Wamendagri Wiyagus saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IPDN  Wamendagri Wiyagus  pemerintahan  Kemendagri  Dies Natalis IPDN 
BERITA IPDN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp