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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamendagri Wiyagus Tegaskan Integrasi Data Kependudukan Memperkuat Stabilitas Keamanan

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:13 WIB
Wamendagri Wiyagus Tegaskan Integrasi Data Kependudukan Memperkuat Stabilitas Keamanan - JPNN.COM
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat berbicara dalam seminar Sespim Lemdiklat Polri 2026 bertema 'Kepemimpinan Berbasis Data guna Menghadapi Volatilitas Global dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Dalam Negeri' di Gedung Oetaryo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (19/6). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, LEMBANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan integrasi data kependudukan dan kewilayahan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri di tengah meningkatnya volatilitas global dan berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital.

Menurutnya, dinamika geopolitik, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi teknologi menuntut pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamendari Wiyagus dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Tahun 2026 bertema 'Kepemimpinan Berbasis Data guna Menghadapi Volatilitas Global dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Dalam Negeri' di Gedung Oetaryo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (19/6).

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"Makanya kita sebagai pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam memutuskan sesuatu, tetapi benar-benar harus berbasis data. Kalau bicara teknokrasi maka keputusan itu harus berdasarkan fakta dan data," kata Wiyagus.

Wiyagus menjelaskan, Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Dia juga menyampaikan data kependudukan terintegrasi berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum.

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Ini mulai dari verifikasi identitas, identifikasi individu, hingga pengungkapan kasus yang dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel melalui dukungan teknologi digital.

Wiyagus juga menyoroti meningkatnya ancaman di ruang digital seiring perubahan lingkungan strategis global.

Wamendagri Wiyagus hadir dalam seminar bertema 'Kepemimpinan Berbasis Data guna Menghadapi Volatilitas Global dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Dalam Negeri'

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TAGS   data kependudukan  integrasi data  Stabilitas Keamanan  Kemendagri  Akhmad Wiyagus  Wamendagri Wiyagus 
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