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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Wamendikdasmen Fajar Tegaskan MPLS Ramah Jadi Fondasi Karakter Siswa

Jumat, 17 Juli 2026 – 22:50 WIB
Wamendikdasmen Fajar Tegaskan MPLS Ramah Jadi Fondasi Karakter Siswa - JPNN.COM
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, menemegaskan MPLS Ramah jadi fondasi karakter murid. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi pijakan awal untuk mengenal nilai, budaya aman dan nyaman, serta karakter yang akan membentuk perjalanan belajar murid selama belajar di sekolah tersebut.

Komitmen inilah yang ditunjukkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat meninjau pelaksanaan MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/7).

Dalam suasana yang hangat, Wamen Fajar mengajak 60 murid baru berdiskusi tentang cita-cita, pengalaman mengikuti MPLS, hingga makna bersekolah. Menurutnya, sekolah bukan hanya tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membangun karakter.

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"Salah satu tujuan kita sekolah adalah melatih supaya kita jujur. Berikutnya supaya pintar, mengembangkan bakat, dan meraih cita-cita," ujar Wamen Fajar.

Ia melanjutkan bahwa MPLS bukan hanya mengenalkan ruang kelas atau tata tertib sekolah. Lebih dari itu, MPLS adalah awal pembentukan karakter, tempat murid belajar menghargai teman, menghormati guru, mencintai sekolah, dan menyiapkan masa depan

Semangat membangun lingkungan belajar yang sehat di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan juga tercermin dalam budaya sekolah yang selama ini telah dijalankan.

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Sekolah mengintegrasikan pendidikan konservasi dalam pembelajaran, membiasakan peserta didik membawa botol minum, memilah sampah organik dan anorganik, mengolah sampah organik menjadi kompos, serta mendorong berbagai kegiatan yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan, Sariono, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan disusun mengacu pada panduan MPLS Ramah yang diterbitkan Kemendikdasmen.

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, menemegaskan MPLS Ramah jadi fondasi karakter murid

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TAGS   Wamendikdasmen  MPLS ramah  Fajar Riza Ul Haq  karakter siswa 
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