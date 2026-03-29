Wamenhaj Pastikan Haji 2026 Berjalan, Jadi Simbol Perdamaian Dunia

Minggu, 29 Maret 2026 – 16:16 WIB
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Dok. Humas Kemenhaj

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan persiapan penyelenggaraan Haji 2026 tetap berjalan lancar.

Saat mengawali kunjungan kerja di Arab Saudi, dia menyampaikan bahwa keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026.

Pihaknya telah melakukan berbagai pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional haji serta koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

“Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kendala dalam persiapan, baik dari sisi Indonesia maupun pihak Arab Saudi. Insya Allah, keberangkatan pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 22 April 2026,” ungkap Wamenhaj dalam keterangan resmi, Minggu (29/3).

Wamenhaj menegaskan, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan optimal guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah.

Selain memastikan kesiapan teknis, dia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Kita berdoa kepada Allah SWT semoga penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Kami juga memohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar seluruh proses ini diberikan kemudahan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dahnil juga menekankan pentingnya ibadah haji sebagai simbol perdamaian dunia, terutama di tengah dinamika konflik global yang masih berlangsung.

