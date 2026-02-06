Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Wamenkeu Juda Agung Tekankan Sinergitas Fiskal & Moneter untuk Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 06 Februari 2026 – 04:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintahan yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter,” ujar Juda seusai dilantik oleh Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).

“Dan juga tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif didalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan terkait kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia.

“Selama itu kebijakan moneter, itu di dalam wilayah Bank Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, terkait upaya peningkatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, Juda Agung menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir merupakan upaya penguatan yang tepat.

Juda Agung turut menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui pertukaran pengalaman antarlembaga, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

“Tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik, begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter,” tambahnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   juda agung  wamenkeu juda agung  Ekonomi  fiskal 
