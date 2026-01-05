Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Wamenkeu: PPN Tumbuh Positif, Denyut Ekonomi Terjaga

Senin, 05 Januari 2026 – 20:13 WIB
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan kinerja realisasi total pendapatan negara hingga akhir November 2025, tercatat mencapai angka Rp2.351,5 triliun.

Angka realisasi tersebut setara 82 persen dari outlook yang telah dicanangkan pemerintah sebelumnya.

Secara rinci, penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp1.634 triliun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp444,9 triliun.

Suahasil menyoroti kinerja penerimaan pajak yang mulai menunjukkan tren perbaikan pada November 2025.

Menurut Suahasil, kinerja penerimaan pajak pada November membaik dibandingkan capaian pada akhir Oktober 2025.

Hal ini terlihat dari pertumbuhan positif pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bruto.

"Tetapi PPN dan PPNBM di akhir November sudah tumbuh positif, meskipun masih kecil tumbuhnya," kata Suahasil dalam APBNKita, dikutip Senin (5/12).

Wamenkeu Suahasil Nazara memaparkan kinerja realisasi total pendapatan negara hingga November 2025 tumbuh positif, denyut ekonomi terjaga.

