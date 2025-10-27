Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Wamenkomdigi Nezar Sebut AI Bukan Hanya soal Teknologi, Tetapi

Senin, 27 Oktober 2025 – 13:49 WIB
Wamenkomdigi Nezar Sebut AI Bukan Hanya soal Teknologi, Tetapi - JPNN.COM
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengungkapkan kolaborasi itu untuk mendorong agar perkembangan teknologi AI. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik kerja sama antara Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) dan Twimbit yang dilakukan di kawasan Jakarta Pusat, Senin (27/10).

Indosat dan Twimbit berkolaborasi dengan meluncurkan Empowering Indonesia Report 2025 bertema “Building Bridges of Tomorrow”.

Program itu menegaskan pentingnya sovereign AI atau AI berdaulat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Baca Juga:

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengungkapkan kolaborasi itu untuk mendorong agar perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) di tanah air.

"AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa," kata Nezar di lokasi.

Dia menjelaskan kedaulatan AI berarti membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Baca Juga:

Dari sisi kesiapan infrastruktur, laporan ini mencatat Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional.

"Saat ini, AI data center di Indonesia baru mencakup kurang dari 1% dari pasar global," tuturnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengungkapkan kolaborasi itu untuk mendorong agar perkembangan teknologi AI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wamenkomdigi Nezar Patria  Indosat  Teknologi AI  Empowering Indonesia Report  ekonomi digital 
BERITA WAMENKOMDIGI NEZAR PATRIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp