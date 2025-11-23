Wamentan Sudaryono Sidak Kios Pupuk di Malang, Harga Turun, Petani Bersyukur

jpnn.com - MALANG - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menginspeksi mendadak kios pupuk di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/11).

Sidak tersebut untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani.

Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

“Saya nandur padi, Pak. Pupuknya sekarang sembilan puluh ribu. Sudah sesuai. Sekarang harganya murah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Prabowo.” ujar seorang petani saat membeli pupuk di Toko Tumapel Jaya.

Para petani juga menyampaikan bahwa proses pembelian pupuk kini lebih mudah kemudian biaya produksi jadi lebih ringan.

“Biasanya kami ambil sendiri, Pak. Kalau butuh diantar bisa, cuma tambah biaya. Yang penting sekarang harganya sudah turun,” tutur petani tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu.