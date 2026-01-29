Wamentrans Viva Yoga Sebut Pemberdayaan Desa Wujudkan Asta Cita Masyarakat Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan desa mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Wamentrans Viva Yoga saat menerima tujuh kepala desa di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (26/1).

“Keberadaan desa sangat penting sehingga Presiden Prabowo Subianto memasukkan dalam Asta Cita," kata Wamen Viva Yoga dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Dalam visi dan misi itu disebutkan membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Lebih lanjut Wamen Viva Yoga mengatakan dari desalah suatu wilayah itu bisa berkembang.

Program Transmigrasi yang dilakukan sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.

“Mekarnya suatu daerah itu dimulai dari desa," ujarnya.

Di kawasan transmigrasi, desa-desa yang ada berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sebagai sentra tanaman pangan.