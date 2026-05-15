WAMI Gelar RUA-LB 2026, Umumkan Badan Pengawas Terpilih

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) baru saja menggelar Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB) 2026 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.

Pertemuan tersebut diadakan secara hybrid yang diikuti oleh anggota secara langsung maupun daring.

RUA-LB 2026 merupakan lanjutan dari Rapat Umum Anggota (RUA) sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Desember 2025.

Pada pelaksanaan kali ini, agenda utama berfokus pada pemilihan Badan Pengawas WAMI yang baru, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang

transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan anggota.

Selain menjadi ruang pengambilan keputusan organisasi, RUA-LB 2026 juga menjadi momentum berjejaring dan mempererat hubungan antar anggota WAMI dari berbagai unsur industri musik.

Gelaran RUA-LB WAMI 2026 turut didukung oleh Evoria Event Orchestrator dalam pelaksanaan acara dan kebutuhan teknis kegiatan.

Melalui proses pemungutan suara yang dilakukan dalam RUA-LB, nama-nama Badan Pengawas WAMI terpilih akhirnya diumumkan.

Badan Pengawas WAMI - Unsur Komposer/Pencipta: Pasmarizal, Bongky Ismail, Indra Prasta, Andi Putranto, Candra Paul Irawan, Tonny Ardi, Firman Rahmat Siagian.