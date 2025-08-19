WAMI Sebut Royalti yang Diterima Ari Lasso Bukan Ratusan Ribu, Tetapi Puluhan Juta Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) memberi tanggapan setelah musisi Ari Lasso (AL) mengeluhkan jumlah royalti yang diterima.

WAMI memastikan bahwa nilai royalti yang diterima musisi AL bukanlah sebesar Rp765.594, seperti yang ramai tersebar di masyarakat.

Faktanya, dalam periode tujuh bulan terakhir (Januari-Juli 2025) saja, AL menerima royalti jauh lebih besar, bahkan puluhan juta rupiah.

“Nilai royalti yang diterima AL tidak kecil. Bukan sebesar Rp 765.594 seperti beredar luas di media dan social media. Angka yang AL sebut ‘menetes ke saya hanya Rp 700-an ribu’, saya pastikan tidak benar. Ada misinformasi di sini,” kata President Director WAMI, Adi Adrian saat konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Personel KLa Project itu menyampaikan hal tersebut demi menanggapi ramainya kesimpangsiuran informasi yang diawali dari postingan Instagram musisi AL, terutama terkait keluhan nilai royalti.

Menurutnya, nilai royalti, sebenarnya yang diterima AL berpuluh kali lipat dari yang dikeluhkan.



"Sekali lagi, berpuluhkali-lipat. Bisa kami pastikan bahwa hanya di periode 7 bulan terakhir (periode Januari-Juli 2025), nilai royalti yang diterima AL puluhan juta. Angka Rp 765.594 bukan tertuju ke rekening AL, melainkan kepada pihak lain, yakni MR,” jelasnya.

Adi Adrian mengakui bahwa sebelumnya memang terdapat kesalahan teknis dalam pengiriman laporan lewat email.

"Sejak awal kami sudah mengakui kekeliruan ini, dan telah menyampaikan permohonan maaf, baik secara langsung kepada AL maupun secara terbuka ke public, sesuai

keinginan yang bersangkutan. Pada kesempatan ini, kami juga meminta maaf kepada MR atas tersebarnya informasi yang sebenarnya bersifat pribadi dan konfidensial ini,” sambungnya.