JPNN.com - Kriminal

Wanita 17 Tahun di Pekanbaru Tewas Dianiaya Pacar di Kos, Polisi Dalami Motif Pelaku

Minggu, 19 Oktober 2025 – 16:50 WIB
Pelaku AD yang diduga membunuh korban. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang gadis berusia 17 tahun berinisial AQ ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Usaha, Gang Amal, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.

Korban diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, AD (19).

Kapolsek Limapuluh Kompol Viola Dwi Anggreni membenarkan peristiwa tragis tersebut.

Dia mengatakan pelaku telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

“Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam,” kata Kompol Viola, Minggu (19/10).

Kasus ini terungkap setelah ayah korban menerima kabar duka bahwa putrinya meninggal dunia di kamar kos yang ditempati bersama sang pacar.

Ketika keluarga tiba di lokasi, korban sudah tidak bernyawa dengan luka lebam di bagian wajah dan kepala.

Kanit Reskrim Polsek Limapuluh AKP Syafril mengungkapkan hasil visum sementara menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik sebelum korban meninggal dunia.

