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JPNN.com - Daerah

Wanita asal Bandung Barat Diculik Mantan Pacar, Terakhir Terlacak di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:14 WIB
Wanita asal Bandung Barat Diculik Mantan Pacar, Terakhir Terlacak di Jakarta - JPNN.COM
Ilustrasi korban penculikan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung berinisial MN (23 tahun) diduga menjadi korban penculikan oleh mantan kekasihnya yang bernama M Reza Satria Adzani (23).

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (12/7/2026).

Peristiwa berawal ketika korban dan adiknya berpamitan dari rumah hendak membeli minuman ke warung.

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"Awal mula kejadian korban bersama adiknya pergi untuk membeli minuman," kata Gofur saat dikonfirmasi pada Selasa (21/7).

Namun, pada sore hari, hanya adik korban yang pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online (ojol).

Adik korban pun bercerita sempat bertemu dengan pelaku dan memaksa mereka untuk ikut ke Alun-Alun Kota Bandung.

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"Setelah ditanya kepada adik korban bahwa, korban bertemu mantan pacar korban yaitu Saudara Reza," ucapnya.

Setibanya di Alun-Alun Kota Bandung, adik korban lalu disuruh pulang oleh pelaku dengan menggunakan ojol.

Seorang wanita asal Bandung Barat diduga diculik mantan kekasihnya. Polisi memburu pelaku yang terakhir terlacak di Jakarta.

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TAGS   Penculikan  Wanita Diculik  Bandung  Penculikan Wanita  penculikan wanita di Bandung  Jawa Barat 
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