Wanita Asal Pekanbaru Ditemukan Tewas di Danau Maninjau
jpnn.com - Seorang warga Pekanbaru, Riau, ditemukan tewas dalam kondisi mengapung di tepi Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (7/10/2025).
Kapolres Agam AKBP Muari didampingi Kapolsek Tanjung Raya AKP Muzakar mengatakan korban seorang perempuan atas nama Dechania Samura (27) warga Jalan Sarwo Edi, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Riau.
"Korban seorang perempuan, menggunakan baju lengkap, hijab, pakai sweter, kaos kaki dan sandal," kata dia di Lubuk Basung, Selasa (7/10/2025).
Dia menyebut korban pertama kali ditemukan warga Bancah, Nagari atau Desa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Selasa (7/10) pagi.
Saat itu, warga melihat sesosok mayat mengapung di tepi danau, tepatnya di Masjid Ummil Qura Duo Sidang, Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya.
Melihat ada mayat, warga langsung melaporkan ke Polsek Tanjung Raya dan anggota Polsek Tanjung Raya langsung ke lokasi pada pukul 09.00 WIB.
"Mendapatkan laporan itu, anggota kami langsung ke lokasi untuk mengamankan lokasi," katanya.
Korban dievakuasi oleh jajaran Polsek Tanjung Raya, Koramil 05, Pemerintah Nagari Maninjau dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).