Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wanita Asal Siak Dibawa Pacar ke Kamboja, Kondisinya Memprihatinkan

Rabu, 04 Maret 2026 – 22:11 WIB
Wanita Asal Siak Dibawa Pacar ke Kamboja, Kondisinya Memprihatinkan - JPNN.COM
Ilustrasi wanita dibawah pacar ke Kamboja. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - Kabar seorang wanita asal Kabupaten Siak, Riau, yang diduga dibawa pacarnya hingga ke Kamboja viral di media sosial.

Wanita berinisial SS tersebut kini dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan setelah dirawat di rumah sakit di Kamboja.

Menindaklanjuti informasi tersebut Polda Riau langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk memastikan keberadaan dan kondisi korban.

Baca Juga:

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Hasyim Risahondua membenarkan pihaknya telah menerima informasi terkait kasus tersebut dan saat ini terus berkoordinasi dengan pihak KBRI.

“Memang benar ada informasi tersebut dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI di Kamboja,” kata Hasyim Rabu (4/3).

Berdasarkan informasi yang beredar, SS awalnya berpamitan kepada keluarga untuk bekerja di Malaysia bersama pacarnya.

Baca Juga:

Namun belakangan diketahui bahwa korban tidak berada di Malaysia, melainkan di Kamboja.

Keberadaan korban di Kamboja baru terungkap setelah ia dibawa ke rumah sakit di Kota Phnom Penh karena mengalami sakit.

Wanita berinisial SS tersebut kini dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan setelah dirawat di rumah sakit di Kamboja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wanita  Siak  dibawa pacar  Kamboja  Viral  KBRI Phnom Penh  Riau 
BERITA WANITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp