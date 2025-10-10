Close Banner Apps JPNN.com
Wanita & Bayinya Tewas di Kamar Mandi Terminal Kalideres, Ini Fakta Terbarunya

Jumat, 10 Oktober 2025 – 20:38 WIB
Ilustrasi/Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Fakta baru terkait wanita berinisial H, 38, yang tewas bersama bayinya di kamar mandi musala Terminal Kalideres, Jakarta Barat, mulai terungkap.

Perempuan tersebut ternyata seorang terapis (tukang) pijat. Dia dinyatakan meninggal dunia seusai melahirkan seorang diri.

"Ibu itu profesinya ternyata tukang urut di terminal. Tukang urut sopir-sopir," kata Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Revi menjelaskan, dalam insiden yang terjadi pada Kamis (9/10) siang itu, korban tidak meminta bantuan kepada siapa pun.

"Enggak, enggak. Jadi orang enggak ada yang tahu. Ibu ini melahirkan sendiri dalam musola terminal," kata Revi.

Usai melahirkan anaknya dalam toilet, korban terlihat mendorong gerobak keluar dan langsung menuju ke arah mushalla.

"Jadi karena orang-orang terminal sudah biasa sama dia ya, jadi enggak ada yang curiga. Karena hari-hari di sini kan ibu itu," ujarnya.

Korban pun terbaring lemas dengan celana berlumuran darah di dalam mushalla, sehingga mendapat perhatian orang-orang dalam mushalla itu.

TAGS   Wanita tewas  Wanita dan Bayinya Tewas di Terminal Kalideres  Terminal Kalideres  Kalideres 
