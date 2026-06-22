Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wanita di Bandung Disekap, Kriminolog: Orang yang Membiarkan Pidana Bisa Dihukum

Senin, 22 Juni 2026 – 18:23 WIB
Wanita di Bandung Disekap, Kriminolog: Orang yang Membiarkan Pidana Bisa Dihukum - JPNN.COM
Reza Indragiri. Ilustrasi Foto: Andika Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kriminolog Reza Indragiri Amriel merasa heran terjadi kasus penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTT, 29, di Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Terlebih lagi, muncul kabar YTT telah tiga tahun disekap di sebuah kos, Kabupaten Bandung oleh terduga pelaku Taufik Hidayat.

"Bagaimana mungkin tetangga tidak tahu-menahu. Orang yang membiarkan peristiwa pidana juga bisa dipidana," kata Reza Indragiri melalui layanan pesan, Senin (22/6).

Baca Juga:

Diketahui, kondisi YTT memprihatinkan saat ditemukan di rumah sakit. Korban bahkan sudah divonis buta permanen akibat infeksi di kedua matanya.

Bibir bagian atas YTT juga tidak ada setelah penyekapan dan terdapat luka bekas bacokan di bagian kaki korban.

Reza Indragiri menilai kekerasan yang dilakukan terduga pelaku berkategori ekstrim, sehingga perlu dilakukan penyelidikan lima dimensi. 

Baca Juga:

Semisal, kata dia, penyelidikan terkait riwayat gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba, fantasi kekerasan, pola pengekspresian amarah, stabilitas pendidikan dan finansial, kondisi domisili. 

"Boleh jadi banyak masalah pada kelima dimensi itu," kata Reza Indragiri. 

Kriminolog Reza Indragiri Amriel mengungkap ancaman hukuman ketika seseorang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus penganiayaan  penyekapan  Bandung  Jawa Barat 
BERITA KASUS PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp