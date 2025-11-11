Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Wanita di Ponorogo Ditangkap saat Membawa Senpi dan 13 Butir Peluru, Suaminya

Selasa, 11 November 2025 – 08:35 WIB
Wanita di Ponorogo Ditangkap saat Membawa Senpi dan 13 Butir Peluru, Suaminya - JPNN.COM
Barang bukti pistol jenis revolver milik GY dan MWW ditunjukkan pada konferensi pers di Mapolres Ponorogo, Jawa Timur, Senin (10/11/2025). ANTARA/HO-Prastyo

jpnn.com - Personel Satreskrim Polres Ponorogo menangkap pasangan suami istri (pasutri), warga Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur yang kedapatan memiliki senjata api (senpi) rakitan jenis revolver beserta amunisi tanpa izin resmi.

Wakapolres Ponorogo Kompol Ari Bayuaji menyebut penangkapan berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal oleh pelaku berinisial GY dan MWW.

"Yang pertama kami amankan adalah MWW (istri, red) di pintu keluar Terminal Seloaji. Dari tangannya ditemukan senjata api jenis revolver berikut 13 butir peluru," kata Kompol Ari, Senin (10/11/2025).

Baca Juga:

Penangkapan terhadap MWW dilakukan pada Minggu (26/10), kemudian dikembangkan hingga polisi meringkus GY, suami sirinya wanita itu di Kota Depok, Jawa Barat, dua hari kemudian.

Dari hasil penyelidikan, senjata api ilegal itu merupakan milik GY.

"Dia mendapatkan senpi tersebut dari seseorang bernama Gatot di wilayah Kabupaten Ngawi seharga Rp 35 juta," ujarnya.

Baca Juga:

Polisi menduga senjata tersebut hendak dijual, namun belum sempat berpindah tangan pelaku lebih dulu diamankan.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa senjata revolver tersebut merupakan rakitan dan telah digunakan sebanyak tiga kali, meski bukan oleh GY.

Seorang wanita di Ponorogo ditangkap polisi lantaran membawa senpi dan 13 butir peluru. Suami sirinya juga diringkus. Gatot siap-siap saja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   senjata api  Wanita  Ditangkap  Ponorogo  ditangkap polisi  Senpi Ilegal 
BERITA SENJATA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp