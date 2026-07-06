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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Wanita Muda Asal Indonesia Tewas Ditikam di Jepang Tengah

Senin, 06 Juli 2026 – 21:28 WIB
Wanita Muda Asal Indonesia Tewas Ditikam di Jepang Tengah - JPNN.COM
Ilustrasi penikaman. Foto: Ardisa Barack/JPNN.com

jpnn.com, TOKYO - Seorang gadis muda asal Indonesia Keiko Altaira Hanafi, 20, dilaporkan tewas setelah menjadi korban pembunuhan di dalam apartemen tempat tinggalnya di kawasan Hamamatsu, Shizuoka, Jepang tengah, pada Senin (6/7).

Pada saat yang sama, kepolisian setempat turut menyelidiki dugaan keterkaitan tewasnya seorang pria akibat ditabrak kereta di dekat lokasi kejadian dengan peristiwa pembunuhan tersebut.

Korban, yang diketahui bernama Keiko Altaira Hanafi, ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka tikaman oleh seorang polisi pada pukul 11:40 pagi waktu setempat. Ia ditemukan di apartemen tempat dirinya tinggal bersama orang tuanya.

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Keiko dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit untuk perawatan.

Menurut pihak kepolisian, tetangga korban membuat panggilan darurat setelah mendengar teriakan korban di unit sebelah. Mereka juga melaporkan melihat seorang pria berpakaian hitam meninggalkan apartemen.

Tak lama kemudian, seorang pria tewas ditabrak kereta di jalur rel JR Tokaido. Masinis kereta mengaku sebelumnya melihat seorang pria berpakaian hitam melompati pagar dan menyeberang rel.

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Peristiwa tersebut terjadi di kawasan pemukiman yang terletak 500 meter di barat stasiun kereta api JR Maisaka di Hamamatsu, Prefektur Shizuoka.

Seorang saksi mata berusia 70-an tahun mengaku melihat jejak tetesan darah dari depan pintu hingga tempat parkir di luar apartemen.(antara/jpnn)

Seorang gadis muda asal Indonesia Keiko Altaira Hanafi, 20, dilaporkan tewas setelah menjadi korban pembunuhan di apartemen Jepang tengah, pada Senin (6/7).

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   pembunuhan  wni dibunuh di jepang  Jepang Tengah  kasus penikaman 
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