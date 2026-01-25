Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Wanita Nomor 1 Dunia Jadi yang Pertama Masuk 8 Besar Australian Open 2026

Minggu, 25 Januari 2026 – 10:00 WIB
Wanita Nomor 1 Dunia Jadi yang Pertama Masuk 8 Besar Australian Open 2026 - JPNN.COM
Aryna Sabalenka di 16 Besar Australian Open 2026. Foto: Dita Alangkara/AP Photo

jpnn.com - MELBOURNE - Tunggal putri nomor satu dunia Aryna Sabalenka bersusah payah memastikan kemenangan dari unggulan ke-17 dari Kanada Victoria Mboko pada 16 Besar grand slam Australian Open 2026 di Melbourne, Minggu (25/1) pagi WIB.

Sabalenka yang berupaya memenangi gelar ketiga Australian Open dalam empat tahun terakhir itu lulus ke perempat final setelah menang 6-1, 7-6 (1).

Wanita nomor satu dunia dari Belarusia itu mendapat cobaan di set kedua.

Baca Juga:

Sabalenka tampak berkali-kali kesal dengan permainannya. Di sisi lain, Mboko juga tampak berupaya keras untuk bangkit.

Pertandingan menegangkan untuk mencapai tie break (6-6). Mboko antiklimaks, hanya mendapat poin satu saat tie break.

"Saya menang melawan pemain ynag luar biasa. Dia menekan saya dengan keras hari ini," tutur Sabalenka kepada awak AO.

Baca Juga:

"Dia menyerang, jadi, ya, tentu senang bisa lulus dari ini," imbuhnya.

Sabalenka tercatat menjadi kontestan pertama yang lulus ke 8 Besar tunggal putri Australian Open 2026. (ap/jpnn)

Australian Open 2026 memasuki 16 Besar. Wanita nomor 1 dunia menjadi yang pertama tembus 8 Besar.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Australian Open 2026  Aryna Sabalenka  Grand Slam  Victoria Mboko 
BERITA AUSTRALIAN OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp