Wanita Pengendara Motor Dilempar Molotov di Jakarta Utara

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menyelidiki peristiwa pelemparan botol yang diduga bom molotov oleh sekelompok orang tak dikenal terhadap seorang pengendara sepeda motor perempuan di kawasan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara (Jakut).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Mandiri II, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Berdasarkan laporan awal, benar, telah terjadi peristiwa pelemparan botol diduga molotov pada Senin (22/6) sekitar pukul 09.00 WIB," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kronologi kejadian, kata dia, korban yang diketahui merupakan seorang perempuan itu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar setempat.

"Secara tiba-tiba, korban terkena dampak dari pelemparan botol diduga molotov tersebut hingga mengakibatkan bagian dashboard sepeda motornya terbakar," tutur Budi.

Lebih lanjut, dia menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian, pelaku pelemparan itu diduga berjumlah sekitar empat orang.

Dia pun mengatakan petugas dari Polsek Koja telah mendatangi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti-bukti awal.

Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV dan pecahan botol molotov untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, serta mengarahkan korban untuk segera membuat laporan polisi (LP) secara resmi.