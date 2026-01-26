Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Wanita Tewas Ditabrak Penjambret di Pekanbaru, Pelaku Diamuk Massa, Motor Dibakar

Senin, 26 Januari 2026 – 13:03 WIB
Tim Polsek Bukit Raya mengamankan lokasi kejadian. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang wanita dilaporkan meninggal dunia setelah ditabrak pelaku jambret yang tengah melarikan diri dari kejaran massa di Jalan Tengkubay, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Insiden itu terjadi pada Senin (26/1/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Kapolsek Bukit Raya Kompol David Ricardo mengungkapkan peristiwa terjadi saat dua penjambret, masing-masing berinisial JS (21) dan SN (26), berusaha kabur menggunakan sepeda motor setelah melakukan aksi kejahatan.

Baca Juga:

“Dalam pelariannya, sepeda motor yang dikendarai pelaku menabrak korban hingga mengalami luka serius,” ungkap David.

David menjelaskan berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, awalnya melihat kerumunan massa di Jalan Tengkubay.

Setelah mendekat, ia mengetahui seorang pria telah diamankan warga karena diduga melakukan aksi jambret.

Baca Juga:

Saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.

Saksi lainnya, Zulkarnain (50) menjelaskan pelaku dikejar massa sebelum akhirnya menabrak korban menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy nomor polisi BM 2159 AAE.

Seorang wanita tewas setelah ditabrak pejambret yang setelah beraksi mencoba melarikan diri dari kejaran massa

