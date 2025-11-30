Wantim Kadin Gelar Forum Komunikasi ALB, Urai Tantangan dan Solusi Dunia Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025, Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin Indonesia menggelar serangkaian kegiatan yang diawali Rapat Pleno Anggota Wantim.

Acara berlanjut dengan gelaran Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Kedua agenda tersebut dilangsungkan di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta, Jumat (28/11).

"Kegiatan-kegiatan ini diadakan untuk membangun komunikasi dan sinergi antarpelaku usaha sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari dunia usaha terkait dalam konteks sektoral maupun regional (wilayah)," urai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di acara Gathering, Charity & Goulf Tournament di Sedayu Indo Golf, Pantai Indak Kapuk (PIK), Jakarta, Minggu (30/11).

Arsjad Rasjid menjelaskan, rapat pleno dan Forum Komunikasi ALB merupakan tahap akhir dari proses penjaringan aspirasi dunia usaha yang dilakukan Wantim Kadin dalam tiga bulan terakhir.

Sebelumnya, telah digelar sejumlah FGD per sektor ekonomi berbasis 13 komisi yang ada di Wantim Kadin.

Dalam kegiatan tersebut didiskusikan berbagai problem dan tantangan sektoral yang dihadapi dunia usaha.

Tiap tantangan yang ada diuraikan dan dilengkapi dengan rekomendasi solusi.

"Melalui proses panjang tersebut, kami mendapatkan gambaran komprehensif dan lebih rinci terkait berbagai tantangan dunia usaha yang membutuhkan solusi dan dukungan kebijakan. Uraian masalah dan solusinya telah dihimpun dan dirumuskan dalam Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha," kata dia.