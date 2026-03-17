Wapres Gibran Boyong Anak Panti Belanja Baju Lebaran Sepuasnya di Blok M Plaza

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menunjukkan sisi humanisnya dengan memboyong anak-anak panti asuhan berbelanja ke mal menjelang perayaan Idulfitri 2026, Senin (16/3).

Di gerai Muku, Blok M Plaza, Jakarta, Gibran tampak santai berinteraksi dengan anak-anak dari PSAA Putra Utama 1, 2, dan 3 yang antusias memilih koleksi busana.

Momen belanja bareng ini menjadi kejutan manis bagi para penghuni panti di tengah persiapan menyambut hari kemenangan.

Kegiatan yang diikuti hampir 100 anak panti tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial serta pemberdayaan anak, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi generasi muda Indonesia.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Selasa, teriknya siang hari di Jakarta tidak menyurutkan antusiasme anak-anak. Senyum ceria tampak menghiasi wajah mereka saat memilih sendiri pakaian yang diinginkan. Suasana gerai pun dipenuhi tawa dan kegembiraan.

Salah satu anak panti, Syifa Anisah mengungkapkan rasa bahagianya bisa ikut dalam kegiatan tersebut.

"Perasaan kami senang sekali karena diajak jalan-jalan. Bisa keluar dari panti juga rasanya seru banget, jadi benar-benar senang," ujarnya sumringah.

Kegiatan belanja itu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pakaian sehari-hari. Para pendamping panti pun menyambut baik kesempatan tersebut.