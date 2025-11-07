Wapres Gibran dan Gubernur Jateng Tinjau MBG di Sekolah

jpnn.com, SALATIGA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat, 7 November 2025.

Sebanyak 749 siswa di sekolah itu yang menjadi penerima manfaat dari program strategis nasional tersebut.

Selama peninjauan, Gubernur Luthfi bersama Wapres Gibran terlihat berbincang dengan siswa-siswi penerima manfaat. Mereka juga meninjau langsung dapur serta distribusi menu MBG di sekolah.

Salah satu siswi kelas VIII SMP Negeri 9 Salatiga Salma mengaku senang dengan adanya program MBG.

Selain menunya sehat, Salma juga menilai variasi makanan yang disediakan cukup beragam.

"Menunya komplit dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein," kata dia.

Di sela kegiatan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan bahan pangan dalam program MBG agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjamin.

“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran, baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” ujarnya.