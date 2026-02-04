Wapres Gibran: Kalau Santri, Ngajinya Pasti Baik

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak para santri, termasuk di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kabupaten Mojokerto untuk adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Rabu, Gibran menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kuat secara moral dan spiritual, tetapi teknologi.

Gibran menyebut penguasaan teknologi menjadi pelengkap penting agar para santri mampu berkontribusi aktif di tengah transformasi digital.

"Jadi, kalau santri ini, kan, ngajinya pasti baik, akhlaknya baik, tetapi harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman. Jadi, harus melek AI, nanti kami kirim guru juga untuk pelajaran coding," kata Gibran.

Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan akhlak dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman.

Di tengah derasnya arus informasi digital, Gibran juga mengingatkan para santri untuk bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam mengakses informasi melalui gawai.

Selain penguatan kapasitas santri, Gibran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk yang menyentuh sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

"Tadi saya sampaikan juga ke Pak Kiai, jadi harus hati-hati sekali, saling menjaga. Dan, tadi saya titip ke Pak Bupati (Mojokerto), mohon ini program-program dari pemerintah pusat, program dari Pak Presiden Prabowo agar bisa dijalankan dengan baik di sini," tutur Gibran.