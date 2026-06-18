Wapres Gibran Minta Program Makan Bergizi Gratis Diprioritaskan di Wilayah 3T

jpnn.com, KUPANG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan di area wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya saat meninjau kesiapan pelaksanaan program MBG di SD Wolomoni, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Gibran saat berdialog dengan wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis, seusai meninjau kesiapan pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut.

Baca Juga: BGN Hentikan Pembagian MBG Selama Libur Sekolah

"MBG akan lebih tepat sasaran jika difokuskan di area 3T," kata Gibran.

Menurut dia, wilayah seperti Desa Niowula yang berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan merupakan daerah yang paling membutuhkan program tersebut.

Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar MBG segera berjalan. Gibran mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi.

"Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya. Karena saya yakin adik-adik yang di belakang saya ini butuh sekali yang namanya MBG dan saya yakin nanti akan meringankan beban ibu-ibu yang ada di sini," kata Wapres.

Dalam dialog itu, Gibran menerima informasi bahwa dapur MBG di Desa Niowula telah selesai dibangun, namun masih menunggu inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat.