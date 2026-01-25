Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Wapres Gibran Sambangi Lokasi Longsor di KBB, Ini Janjinya kepada Para Korban

Minggu, 25 Januari 2026 – 17:30 WIB
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi korban tanah longsor di Kantor Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal merelokasi warga yang terdampak longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Total ada 113 jiwa dengan 34 KK yang bermukim di area terdampak tanah longsor.

Gibran menuturkan, relokasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyelamatkan warga dari bencana susulan yang bisa terjadi.

Dalam insiden tersebut, diduga ada alih fungsi lahan yang jadi penyebab terjadinya longsoran yang merenggut belasan jiwa dan puluhan warga masih tertimbun.

"Rumah rusak akan direlokasi, perbaikan rumah mohon segera disosialisasikan. Jangan terlalu jauh dari tempat asal dan mata pencaharian," kata Gibran dihadapan para pengungsi, Minggu (25/1/2026).

Lebih lanjut, putra sulung Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu meminta agar pemerintah daerah menindaktegas pelaku pelanggaran yang diduga jadi penyebab longsor Cisarua.

"Pak wagub, alih fungsi lahan dan pelanggaran yang terjadi agar segera ditindak," tuturnya.

"Saya mohon maaf, semua tim sudah turun ke lapangan, kita doakan semoga tim di lapangan bisa bekerja dengan maksimal," lanjutnya. 

Wapres Gibran Rakabuming Raka menjanjikan relokasi rumah hunian warga yang terdampak longsor di Cisarua KBB.

Longsor KBB  Gibran Rakabuming Raka  wapres gibran  Gibran  Kabupaten Bandung Barat  Longsor 
