JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wapres Gibran Sempatkan Swafoto dan Sapa Warga Seusai Salat Id di Istiqlal

Sabtu, 21 Maret 2026 – 10:15 WIB
Wapres Gibran Sempatkan Swafoto dan Sapa Warga Seusai Salat Id di Istiqlal - JPNN.COM
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berinteraksi dengan masyarakat dan berswafoto usai salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (21/3/2026) (ANTARA/Prisca Triferna)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka merayakan hari kemenangan dengan menunaikan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).

Seusai ibadah, Wapres tampak membaur dan melayani permintaan swafoto dari masyarakat yang antusias menyambutnya.

Pantauan di lokasi, Gibran tampak mengenakan baju berwarna putih tulang, Gibran melakukan salat Id bersama anggota keluarganya, termasuk putranya Jan Ethes.

Baca Juga:

Sejumlah pejabat negara turut mendampingi Wapres di Istiqlal, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Masjid Istiqlal sendiri menggelar salat Idulfitri 1447 H dengan tema "Kemenangan Idulfitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan".

Lebaran tahun ini, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto mengikuti malam takbiran di Sumatera Utara pada Jumat (20/3) dan salat Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu pagi.

Baca Juga:

Meskipun berada di Aceh, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Istana Kepresidenan di Jakarta tetap akan dibuka, Sabtu, untuk masyarakat umum bersilaturahmi di Hari Raya Idulfitri.

"Kalau di Istana, siang, kami menyiapkan halal bihalal, silaturahmi untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung," kata Teddy di Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3).(antara/jpnn)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri berbincang dan berswafoto bersama masyarakat seusai ibadah salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Sabtu.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

BERITA SALAT IDULFITRI LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
