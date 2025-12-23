Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Natal di Tengah Suasana Duka Bencana Sumatera Utara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memberikan perhatian khusus terhadap perayaan Natal di Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini tengah diselimuti suasana duka akibat bencana alam.

Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut, Gibran menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak musibah di tengah momen menjelang akhir tahun.

Meskipun situasi sulit sedang melanda, Wapres Gibran mendorong agar semangat keagamaan tidak luntur dan masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

"Di tengah duka mendalam yang masih dirasakan masyarakat Sumatra akibat bencana, kita semua berharap masyarakat Sumatera Utara dapat tetap merayakan hari besar keagamaannya dengan khidmat dan penuh suka cita," ujar Gibran dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/12).

Gibran menegaskan kehadirannya di lokasi bencana bukan hanya untuk penanganan fisik, tetapi juga untuk memastikan aspek sosial dan keagamaan tetap berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan pesan penting terkait komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya untuk menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara di seluruh pelosok Indonesia, tanpa terkecuali.

Selain jaminan kebebasan beribadah, pemerintah juga fokus menjaga suasana yang kondusif dan aman dalam setiap perayaan hari besar keagamaan.