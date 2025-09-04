Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wapres Gibran Tinjau Siskamling di Kwitang & Palmerah, Cek Kondisi Pascademonstrasi

Kamis, 04 September 2025 – 09:20 WIB
Wapres Tinjau Pos Siskamling di Kota Bambu, Palmerah. Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah Pos Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) di kawasan permukiman di Jakarta, Rabu (3/9) malam. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan situasi kondusif wilayah pascademonstrasi.

Gibran menyambangi sejumlah kawasan, seperti Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, lalu berlanjut ke Pos Siskamling RW 09 Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Peninjauan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya solidaritas nasional pascademonstrasi, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

Wapres Gibran tidak hanya meninjau, tetapi juga berdialog langsung dengan warga yang berjaga malam.

Dalam keterangan pers disebutkan bahwa Gibran hadir untuk mendengarkan cerita masyarakat mengenai kondisi lingkungan, baik sebelum maupun pascademonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Putra Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu juga turut melihat rekaman langsung CCTV yang terpasang di Pos Siskamling untuk memantau lorong-lorong di permukiman tersebut.

Gibran berharap budaya menjaga lingkungan bersama ini terus terjaga. Dengan demikian, semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan dapat terbangun pada masyarakat. (mcr31/jpnn)

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau Pos Siskamling di kawasan Kwitang dan Palmerah, cek kondisi pascademonstrasi.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

wapres gibran  siskamling  pascademonstrasi  Demonstrasi 
