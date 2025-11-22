Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wapres Gibran Umumkan Indonesia-Afrika Selatan Bebas Visa

Sabtu, 22 November 2025 – 15:47 WIB
Wapres Gibran Umumkan Indonesia-Afrika Selatan Bebas Visa
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggantikan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan.

KTT G20 itu akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 hingga 23 November 2025.

Menurut Gibran, Prabowo memiliki sejumlah agenda dan kesibukan di tanah air.

“Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ucap Teddy dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Selain Gibran, pemerintah sudah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus untuk bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Ramafosa.

“Untuk untuk menyerahkan surat permohonan (Presiden Prabowo) tidak hadir,” kata dia.

Adapun, Gibran sudah bertolak ke Afrika Selatan melalui Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11) pagi.

KTT G20 di Johannesburg disebut akan berfokus pada tiga sesi utama. Pertama, membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

Rakabuming Raka menggantikan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan

