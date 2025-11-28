Wardatina Mawa Bongkar Zina Besar Suami dan Inara Rusli, Video 2 Jam Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Influencer asal Medan, Wardatina Mawa membongkar perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Kepada Denny Sumargo, dia membocorkan rekaman CCTV yang diduga berisi hubungan terlarang antara Fahmi dan Inara.

Dalam potongan video yang ditampilkan di kanal YouTube Denny Sumargo, wajah pelaku memang tidak tampak.

Meski begitu, Wardatina mengaku memiliki rekaman versi lengkap yang sudah ia serahkan kepada penyidik. Dia menegaskan bahwa bukti yang ia pegang bukan sekadar asumsi.

“Ada sebenarnya, ada lebih lengkapnya lagi. Ada di flashdisk. Itu yang sudah aku kasih ke penyidik. Benar-benar akurat banget,” ujar Mawa, dikutip dari kanal Denny Sumargo di YouTube.

Ketika Denny menanyakan apakah benar ada rekaman penuh yang memperlihatkan dugaan tindakan tersebut, Wardatina menjawab tanpa ragu. “Full… full. Sudah zina besar banget,” tegasnya.

Pernyataan itu membuat suasana perbincangan mendadak hening. Denny kemudian meminta klarifikasi mengenai istilah “zina besar”, dan Wardatina menegaskan bahwa adegan yang terekam menyerupai hubungan suami istri.

Wardatina juga menambahkan bahwa dalam rekaman itu, tindakan keduanya terlihat dilakukan dengan santai, seolah tanpa rasa bersalah. Dia bahkan menduga peristiwa tersebut bukan kali pertama terjadi.