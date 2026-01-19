Close Banner Apps JPNN.com
Wardatina Mawa Kecewa Video Pertemuan Insanul dan Anaknya Muncul di Medsos

Senin, 19 Januari 2026 – 04:09 WIB
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan dengan Insanul Fahmi, rupanya menyisakan kekecewakan di hati Wardatina Mawa.

Agenda pertemuan yang berlangsung di kantor kuasa hukum Mawa di kawasan Jakarta Barat itu sejatinya bukan sekadar temu kangen.

Kehadiran Insanul disebut untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa dan keluarga besar setelah rumah tangga mereka diterpa badai isu perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli.

Situasi berubah panas setelah video pertemuan itu beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat Insanul memeluk putranya dengan ekspresi bak orang yang menahan rindu bertahun-tahun.

Momen itu langsung viral dan menjadi bahan perbincangan warganet yang ikut baper—meski sebagian lainnya justru mempertanyakan motif di balik rekaman tersebut.

Hal itu membuat Wardatina Mawa kecewa. Dia pun mengunggah ulang video itu lewat Instagram Story. Namun kali ini, nada unggahannya berbeda.

Dia menyelipkan kalimat yang mengandung kekecewaan karena Insanul diduga melanggar kesepakatan mereka sebelum bertemu.

“Padahal sudah diingetin jangan ada kamera, tetapi ternyata? Hmm,” tulis Mawa, Minggu (18/1/2026).

Pertemuan Insanul dan Mawa kembali panas setelah video viral picu curiga soal momen rekaman.

