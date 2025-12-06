Wardatina Mawa Mengaku Belum Pernah Ditalak Insanul Fahmi

Sabtu, 06 Desember 2025 – 00:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa menyampaikan pernyataan berbeda soal pengakuan suaminya, Insanul Fahmi.

Adapun Insanul Fahmi sempat mengaku telah menjatuhkan talak terhadap Wardatina Mawa, sebelum menikahi Inara Rusli.

Akan tetapi, Mawa, sapaannya menyampaikan hal berbeda mengenai hal tersebut.

Dia mengatakan bahwa dirinya belum pernah ditalak oleh sang suami.

"Saya belum tahu, yang penting dia (suami) belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya," ujar Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Tak hanya itu, dia juga merasa menjadi korban dari persoalan ini.

"Jujur saya juga merasa tertipu," kata selebritas Instagram (selebgram) tersebut.

Akan tetapi, dia enggan berbicara lebih lanjut mengenai hal itu.