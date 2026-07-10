Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi Bertemu Dengan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Gugatan cerai Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi telah dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama (PA) Lubuk Pakam.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Muhammad Idrus mengatakan, hak asuh anak pun diberikan kepada kliennya selaku tergugat.

Dia menuturkan bahwa hal itu memang telah disepakati dengan pihak Insanul Fahmi saat proses mediasi.

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"Itu sudah dari awal, sudah disepakati dalam mediasi. Hak asuh anak itu jatuh ke tangan penggugat," ujar Muhammad Idrus dalam wawancara melalui Zoom, Kamis (9/7).

Mawa, sapaannya, juga tak akan menghalangi Insanul Fahmi untuk bertemu sang buah hati.

Sebab hal itu sudah disepakati bersama sejak mediasi awal.

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"Boleh saja si tergugat itu untuk membawa anaknya, berdasar jadwal sekolah, kemudian apabila anak itu memang mau dibawa, ya silahkan. Itu sudah ada dalam kesepakatan mediasi dari awal," tutur Muhammad Idrus.

Sebelumnya, Wardatina Mawa melayangkan gugatan cerai terhadap Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama (PA) Lubuk Pakam.